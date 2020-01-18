Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Крис Сайборг на бой UFC 246

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг поделилась ожиданиями от предстоящего поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Прогноз: победа Макгрегора за 1.33.

«Серроне постоянно сражается, он настоящий боец. Но Конор выглядит очень сосредоточенным. У нас одинаковый подход, и его отношение к делу очень мотивирует меня на тренировках. В каждом интервью Конор выглядит сосредоточенным. Думаю, он сделает всё возможное в поединке с Серроне. Желаю удачи обоим бойцам.



Макгрегору нужно избегать негатива вокруг себя и сосредоточиться на боях. Нужно пройти через большое количество трудностей, чтобы слава в итоге изменила вашу жизнь, но не вас», — цитирует Крис Сайборг Metro.