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Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Крис Сайборг на бой UFC 246

Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Крис Сайборг на бой UFC 246
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Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг поделилась ожиданиями от предстоящего поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Прогноз: победа Макгрегора за 1.33.

«Серроне постоянно сражается, он настоящий боец. Но Конор выглядит очень сосредоточенным. У нас одинаковый подход, и его отношение к делу очень мотивирует меня на тренировках. В каждом интервью Конор выглядит сосредоточенным. Думаю, он сделает всё возможное в поединке с Серроне. Желаю удачи обоим бойцам.

Макгрегору нужно избегать негатива вокруг себя и сосредоточиться на боях. Нужно пройти через большое количество трудностей, чтобы слава в итоге изменила вашу жизнь, но не вас», — цитирует Крис Сайборг Metro.

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Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
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