«Милан» — «Удинезе»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии 19 января

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе».



Ставка: гол Златана Ибрагимовича за 2.00.



“Милан” в последнее время хорош. Неужели нас ждёт триумфальное возвращение “россонери” в топ итальянских команд? И это все стало происходить с приходом Златана. Совпадение? Не думаю. Наконец-то команда стала забивать. Миланцы забивают и в чемпионате, и в Кубке. “Удинезе”, наоборот, проигрывает один матч за другим, причём с крупным счётом.



Думаю, “Удинезе” не является весомым соперником для “Милана”. Скорее всего, в этой встрече победит бывший коллектив Дженнаро Гаттузо. Но предложу рассмотреть другую ставку — не такую очевидную, но с хорошими котировками.



Сейчас Златан Ибрагимович определяет лицо “Милана”. Он забил первый гол после возвращения в Италию в матче с “Кальяри”. Наверняка швед войдёт в состав и на матч с “Удинезе”. Подозреваю, что Ибра опять отличится. Конечно, коэффициент на его гол уже меньше, чем неделю назад, но все равно достаточно вкусный.



Многие любители футбола достаточно скептически относились к переходу Златана в “Милан”, но пока что форвард показывает результат, а значит, хейтеры могут придержать пыл. Понятно, что возраст не позволит Ибре стать лидером команды на долгие годы, но стать моторчиком и мотиватором для молодого поколения — это его миссия. Предлагаю поставить на гол Златана Ибрагимовича».



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