«Милан» — «Удинезе»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии 19 января

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе».
Ставка: гол Златана Ибрагимовича за 2.00.
“Милан” в последнее время хорош. Неужели нас ждёт триумфальное возвращение “россонери” в топ итальянских команд? И это все стало происходить с приходом Златана. Совпадение? Не думаю. Наконец-то команда стала забивать. Миланцы забивают и в чемпионате, и в Кубке. “Удинезе”, наоборот, проигрывает один матч за другим, причём с крупным счётом.
Думаю, “Удинезе” не является весомым соперником для “Милана”. Скорее всего, в этой встрече победит бывший коллектив Дженнаро Гаттузо. Но предложу рассмотреть другую ставку — не такую очевидную, но с хорошими котировками.
Сейчас Златан Ибрагимович определяет лицо “Милана”. Он забил первый гол после возвращения в Италию в матче с “Кальяри”. Наверняка швед войдёт в состав и на матч с “Удинезе”. Подозреваю, что Ибра опять отличится. Конечно, коэффициент на его гол уже меньше, чем неделю назад, но все равно достаточно вкусный.
Многие любители футбола достаточно скептически относились к переходу Златана в “Милан”, но пока что форвард показывает результат, а значит, хейтеры могут придержать пыл. Понятно, что возраст не позволит Ибре стать лидером команды на долгие годы, но стать моторчиком и мотиватором для молодого поколения — это его миссия. Предлагаю поставить на гол Златана Ибрагимовича».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 19 января 2020
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:19
- 18 января 2020
-
23:00
-
22:30
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00