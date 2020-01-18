Порнозвезда не смогла выбрать фаворита в бою UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Порнозвезда Кендра Ласт, известная любовью к смешанным единоборствам, дала прогноз на поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США, 19 января.



Прогноз: бой продлится всю дистанцию за 4.44.



«Слышала, что Конор сейчас находится в лучшей форме за всю жизнь, но нельзя недооценивать Ковбоя Серроне. Буквально разрываюсь между ними. Думаю, бой продлится все пять раундов. Будет хороший бой, но не могу выбрать из них кого-то одного, продолжаю сомневаться», — цитирует Ласт Daily Star.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Макгрегора: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Итоговый успех Серроне оценён коэффициентом 3.74, ничья идёт за 71.0.

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