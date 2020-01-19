«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

19 января на стадионе «Энфилд» в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 19:30 мск.



Котировки букмекеров логичны и предсказуемы. «Ливерпуль» выиграл 20 матчей Премьер-лиги в этом сезоне из 21. Встреча пройдёт на «Энфилде». Разумеется, красные идут явным фаворитом. Стоит рискнуть и взять за 2.32 победу команды Юргена Клоппа всухую.



Коэффициент сильно выше двойки сам по себе невероятно хорош. Множество обстоятельств говорит в нашу пользу. Во-первых, у «Ливерпуля» лучшая оборона в Премьер-лиге: красные пропустили 14 мячей, а все остальные команды — не меньше 21. У «Манчестер Юнайтед» посредственное нападение.



Единственная осечка «Ливерпуля» в нынешнем сезоне в Премьер-лиге пришлась как раз на матч с «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» команды сыграли вничью (1:1), притом «красные дьяволы» забили крайне спорный гол, который засчитал нелюбимый болельщиками на «Энфилде» Мартин Аткинсон. На этот раз команда Юргена Клоппа постарается отомстить.



Встречу обслужит судейская бригада во главе с Крейгом Поусоном, поэтому гостям неоткуда ждать помощи. Если в определённый момент сезона защита «Ливерпуля» давала сбои и не всегда выручал вратарь, то в последнее время ситуация кардинально изменилась. После возвращения с клубного чемпионата мира красные одержали пять побед подряд с общим счётом 9:0.



Да, команда Юргена Клоппа не всегда соперничала с грандами, но нынешние «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» находятся на сопоставимом уровне с «Манчестер Юнайтед». Все ходы Сульшера предсказуемы. Норвежец отдаст инициативу хозяевам и будет надеяться на чудо в виде контратак своих резвых форвардов. Учитывая, что Рашфорд, с высокой долей вероятности, пропустит матч, шансы гостей хотя бы на одно результативное действие минимальны. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Клопп не даст Сульшеру ни единого шанса На матче не будет работать Аткинсон, поэтому «МЮ» нечего ловить на «Энфилде».