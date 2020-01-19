Во сколько играют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», где смотреть, дата и прогноз на матч

19 января на стадионе «Энфилд» в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: «Ливерпуль» победит всухую за 2.32.

Котировки букмекеров логичны и предсказуемы. «Ливерпуль» выиграл 20 матчей из 21 в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а предстоящая встреча пройдёт на «Энфилде». Разумеется, красные идут явным фаворитом. На наш взгляд, стоит рискнуть и взять за 2.32 победу команды Юргена Клоппа всухую.



Коэффициент сильно выше двойки сам по себе невероятно хорош. Множество обстоятельств говорит в нашу пользу. Прежде всего, у «Ливерпуля» с огромным запасом лучшая оборона в Премьер-лиге: красные пропустили лишь 14 мячей, а все остальные команды — не меньше 21. А у «Манчестер Юнайтед» — посредственное нападение.



Единственная осечка «Ливерпуля» в нынешнем сезоне в Премьер-лиге пришлась как раз на матч с «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» команды сыграли вничью — 1:1, при том что «красные дьяволы» забили крайне спорный гол, который засчитал нелюбимый болельщиками на «Энфилде» Мартин Аткинсон. На этот раз команда Юргена Клоппа попробует отомстить.



Встречу обслужит судейская бригада во главе с Крейгом Поусоном, поэтому помощи гостям ждать неоткуда. Если в определённый момент сезона защита «Ливерпуля» давала сбои и не всегда выручал вратарь, то в последнее время ситуация сильно изменилась. После возвращения с клубного чемпионата мира красные одержали пять побед подряд с общим счётом 9:0.



Да, команда Юргена Клоппа не всегда соперничала с грандами, но нынешние «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» находятся на сопоставимом уровне с «Манчестер Юнайтед». Все ходы Сульшера предсказуемы. Норвежец отдаст инициативу хозяевам и будет надеяться на чудо в виде контратак своих резвых форвардов. Если учесть, что Рашфорд с высокой вероятностью поединок пропустит, то шансы гостей хотя бы на одно результативное действие минимальны.