«Барселона» – «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 19 января

Испанский футбольный менеджер Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на матч «Барселона» — «Гранада» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.15, «Барселона» забьёт в каждом тайме за 1.60.



«Начало второй части сезона – очень важная часть, потому что грядут матчи Кубка Испании, Лиги чемпионов, да и в чемпионате ситуация напряжённая, так как «Барселона» и «Реал» имеют равное количество очков.



Также важно, что «Барса» сменила тренера. Стиль игры Кике Сетьена похож на стиль Йохана Круиффа. Это хороший шанс для этого специалиста, который ставит своим командам игру через контроль мяча, большое количество передач и высокий прессинг после потери мяча. Этот тренер подходит стилю и философии игры «Барселоне». Очень интересно будет посмотреть, как Месси будет играть под началом нового тренера. Суарес выбыл на четыре месяца, посмотрим, кто будет играть у Сетьена вместо него на позиции нападающего.



«Гранада» очень хорошо начала сезон, но на данный момент есть несколько проблем. Первая игра Кике Сетьена, все игроки «Барсы» будут предельно мотивированы и сконцентрированы. Мой прогноз – «Барса» выиграет у «Гранады» с преимуществом не менее трёх мячей и забьёт в каждом тайме».



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