«Ювентус» — «Парма»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 20-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Парма».



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.19, ИТБ 2.5 мяча «Ювентуса» за 1.94.



«Ювентус» — лидер чемпионата Италии, команда много забивает в последнее время. Собственно, мы об этом говорили в канун Нового года: что пауза позволит Сарри лучше подготовить команду ко второй части сезона. На мой взгляд, «Ювентус» прибавляет.



«Парма» — приличная команда, которая находится на седьмом месте в чемпионате Италии и удивляет всех болельщиков. На мой взгляд, «Ювентус», естественно, фаворит в этом матче, но на его победу коэффициент небольшой. Мне кажется, что надо делать ставку на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2.5. Роналду забивает в каждом матче чемпионата, в полном порядке Дибала, выздоровел Дуглас Коста, поэтому «Ювентус» может забить не менее трех мячей.



Можно также поставить на тотал больше 3.5, потому что «Парма» свой гол забить также может. Вот такие две ставки на ваш выбор».



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