Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Армана Царукяна на бой UFC 246

Боец UFC Арман Царукян дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне, который состоится в воскресенье, 19 января, рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 246.
Прогноз: победа Конора Макгрегора досрочно за 1.50.
«Я думаю, Конор фаворит этого боя. Во-первых, он очень сильно мотивирован на успешное возвращение в октагон после поражения от Хабиба. Он усердно тренировался все это время и жаждет возобновить карьеру с победы. Настрой может оказаться ключевым фактором.
Помимо “заряженности”, сильная сторона Макгрегора — стойка. Хотя Серроне, конечно, нельзя недооценивать, он намного опытней Конора, и у него тоже отличная стойка и нокаутирующий удар. Но он практически не борется, поэтому стилистически подходит Макгрегору, потому что борьба — не самая сильная сторона ирландца. Мой прогноз — победа Конора в конце второго — начале третьего раунда, возможно, даже нокаутом».
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