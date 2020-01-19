Конор Макгрегор — Дональд Серроне: победитель боя и сыгравшие ставки букмекеров на UFC 246

Стали известны коэффициенты выигравших ставок на бой Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне на UFC 246. Бой прошёл рано утром 19 января и закончился в 8:30 по московскому времени. Он завершился победой ирландского спортсмена за 40 секунд.



Макгрегор с первых же секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе, и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.



Коэффициент на досрочную победу Макгрегора составлял 1.50. Со ставки 1000 рублей игроки выиграли 1500 рублей. Просто победа Конора шла за низкий коэффициент 1.33 из-за высоких шансов события.



Поставить на победу Конора Макгрегора в первом раунде предлагалось за коэффициент 3.50. На то, что бой не продлится всю дистанцию, букмекеры давали 1.28.



С запасом выиграла ставка с коэффициентом 2.00 на то, что тотал раундов составит меньше 1.5. Поставившие на это 1000 рублей спокойно забрали выигрыш в размере 2000 рублей.



Завершение боя на первой минуте оценивалось коэффициентом 8.00. А на победу Макгрегора в течение стартовых 60 секунд можно было поставить за 10.0. Таким образом, игроки получили 10 000 рублей со ставки 1000.



Крупнейшей ставкой, о которой до боя стало известно «Чемпионату», стало 500 тысяч рублей на досрочную победу Конора Макгрегора.

Лютый трэш. На бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне можно поставить с коэффициентом 350.0 Плевок в соперника, удар в пах, дисквалификация Макгрегора и двойной нокаут. Чего букмекеры не ждут от главного боя UFC 246.