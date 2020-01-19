«Ливерпуль» — «Ман Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура чемпионата Англии

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.25.



«Ливерпуль» продолжает лидировать с огромным отрывом, бьет рекорды один за другим. За всеми рекордами команды Клоппа и уследить тяжело. И здесь она явный фаворит, достаточно посмотреть на котировки. В какой-то момент было 1,35. Как будто с «Норвичем» «Ливерпуль» играет.



У «Манчестера» не будет Погба, под вопросом Рэшфорд. Смотришь на состав «МЮ» и понимаешь, что это уже не топ-клуб. Футболисты не того уровня. Возможно, и у «Ливерпуля» не самый звездный состав, но Клопп умеет выжимать максимум из своих игроков. К тому же в команде шикарная обстановка, недавно об этом Карпин сказал, который видел «Ливерпуль» на мини-сборе.



Не знаю, сможет ли весь сезон «Ливерпуль» пройти без поражений в чемпионате. Но точно он не захочет уступать «Манчестер Юнайтед», принципиальному сопернику. Поэтому ставлю на хозяев с форой (-1.5)».



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