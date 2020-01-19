«Падерборн» — «Байер» прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Байер».
Ставка: победа «Байера» с форой (–1) за 1.93.
«Если судить по первому кругу, «Байер» никак не может обрести стабильность, стройность игры. Команда порой придумывала себе проблемы даже в ходе матчей, которые удачно складывались. Зима должна была уйти на то, чтобы успокоиться и отработать именно этот момент.
Соперник сильно уступает в классе. И «Байер», конечно, — фаворит, должен побеждать. Как раз «Байер», «Лейпциг» и «Баварию» имел в виду, когда говорил о командах, играющих в статусе явных фаворитов.
Думаю, самая разумная ставка на эту встречу — «победа «Байера» с форой -1». Коэффициент — 1,93».
- 19 января 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:19
- 18 января 2020
-
23:00
-
22:30