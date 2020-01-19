«Падерборн» — «Байер» прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» с форой (–1) за 1.93.



«Если судить по первому кругу, «Байер» никак не может обрести стабильность, стройность игры. Команда порой придумывала себе проблемы даже в ходе матчей, которые удачно складывались. Зима должна была уйти на то, чтобы успокоиться и отработать именно этот момент.



Соперник сильно уступает в классе. И «Байер», конечно, — фаворит, должен побеждать. Как раз «Байер», «Лейпциг» и «Баварию» имел в виду, когда говорил о командах, играющих в статусе явных фаворитов.



Думаю, самая разумная ставка на эту встречу — «победа «Байера» с форой -1». Коэффициент — 1,93».