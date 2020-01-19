Победа Конора Макгрегора над Дональдом Серроне принесла клиенту БК почти 2 млн рублей

Стали известны самые крупные размеры выигравших ставок на бой Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне на UFC 246. Бой прошёл рано утром 19 января и закончился в 8:30 по московскому времени. Победу за 40 секунд одержал ирландский спортсмен.
Как сообщили в компании ФОНБЕТ, крупнейший выигрыш составил 1,95 млн рублей. Клиент букмекера поставил 1,5 млн на победу Конора Макгрегора с коэффициентом 1.30. Чистая прибыль составила 450 тыс. рублей.
Другой игрок поставил 500 тыс. рублей на победу ирландца, но с коэффициентом 1.28. Он выиграл 640 тыс. рублей, а чистая прибыль составила 140 тыс. рублей.
Макгрегор с первых же секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе, и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.
- 19 января 2020
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