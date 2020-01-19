Клиент БК проиграл 550 тыс. рублей из-за ставки на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Клиент БК ФОНБЕТ проиграл 550 тыс. рублей, поставив на бой Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне на UFC 246. Бой прошёл рано утром 19 января и закончился в 8:30 по московскому времени. Он завершился победой ирландского спортсмена за 40 секунд.



Как сообщили в компании ФОНБЕТ, игрок поставил 550 тыс. рублей на вариант «победа Макгрегора нокаутом — нет» с коэффициентом 2.40. В случае прохода ставки клиент получил бы 1,32 млн рублей.



Макгрегор с первых же секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжёлых ударов. Затем Конор провёл мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе, и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.

Ранее стало известно о самых крупных выигрышах по итогам боя Макгрегор — Серроне на UFC 246.