Эксперты: Серена Уильямс — фаворит Australian Open, шансы Шараповой — менее 1%

Букмекеры назвали фаворита Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Матчи основной сетки начнутся 20 января.
Эксперты считают фаворитом американку Серену Уильямс, предлагая поставить на неё с коэффициентом 4.50 (около 20% вероятности). Следом идут австралийка Эшли Барти и японка Наоми Осака (по 8.00, около 10%).
Пятёрку претендентов замыкают Каролина Плишкова из Чехии и румынка Симона Халеп, поставить на победу каждой из них предлагается за 10.0.
Ниже оценены шансы Арины Соболенко из Беларуси (15.0), американки Мэдисон Кис (17.0), Петры Квитовой из Чехии (18.0) и украинки Элины Свитолиной (20.0).
Лучшая из россиянок — Екатерина Александрова, поставить на неё можно за 67.0. Коэффициент на победу Марии Шараповой — 101.0, успех Дарьи Касаткиной идёт за 126.0.
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