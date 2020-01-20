«Аталанта» — СПАЛ: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Аталанта» — СПАЛ.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.40.
«Аталанта» продолжает быть главной сенсацией не только итальянского чемпионата, но и всего европейского футбола в последние годы. СПАЛ — это очень средний клуб со всех точек зрения: с не самой лучшей обороной, с традиционными проблемами команд низкого уровня.
Поэтому «Аталанта» — безусловный фаворит матча. Плюс бергамаски сейчас играют в нормальном, недельном, цикле. Это, безусловно, легче, чем было осенью, когда они играли в Лиге чемпионов.
Поэтому без сомнений ставлю на тотал больше 2,5 мяча в этом матче. Я думаю, вполне вероятно, что «Аталанта» забьёт свои мячи — минимум два, а вполне возможно, что и три», — сказал Арустамян.
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