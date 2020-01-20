«Аталанта» — СПАЛ: прогноз Артура Петросьяна на игру Серии А

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Аталанта» — СПАЛ.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.90.



«Это две команды с разных полюсов не только в турнирной таблице, но и по показателям xG. Бергамаски – лучшие и по голам, и по ожидаемым голам в Серии А, последних у них аж 44 в 19 матчах. СПАЛ же находится на дне турнирной таблицы, а по ожидаемым пропущенным голам второй с конца. К тому же у гостей худшая в лиге атака – всего 12 голов в 19 турах.



У «Аталанты» все сильнейшие в строю (отсутствию дисквалифицированного крайнего защитника Хатебура вряд ли стоит придавать значение), включая вернувшегося наконец в строй в январе Сапату.



Очки терять нельзя – борьба за лигочемпионские места в этом году особенно ожесточённая. Так что с настроем у хозяев всё должно быть в порядке. Думаю, команда Гасперини победит без больших проблем», — сказал Петросьян.



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