«Аталанта» – СПАЛ: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» – СПАЛ.
Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.90.
«Явным фаворитом предстоящего матча является «Аталанта». Команда находится в хорошей форме. У бергамасков в составе есть очень классные атакующие футболисты, поэтому «Аталанта» является лидером чемпионата по забитым мячам. Хотя для коллектива, претендующего на попадание в Лигу чемпионов, команда довольно много пропускает. Однако я не думаю, что в предстоящем поединке СПАЛ создаст какие-либо трудности обороне клуба из Бергамо. «Аталанта» будет предельно мотивирована и уверенно обыграет аутсайдера чемпионата, ведь вплотную к четвёртому месту подобралась «Рома», а значит, вся борьба за Лигу чемпионов ещё впереди», — сказал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 января 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 января 2020
-
23:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00