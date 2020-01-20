«Аталанта» – СПАЛ: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» – СПАЛ.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.90.



«Явным фаворитом предстоящего матча является «Аталанта». Команда находится в хорошей форме. У бергамасков в составе есть очень классные атакующие футболисты, поэтому «Аталанта» является лидером чемпионата по забитым мячам. Хотя для коллектива, претендующего на попадание в Лигу чемпионов, команда довольно много пропускает. Однако я не думаю, что в предстоящем поединке СПАЛ создаст какие-либо трудности обороне клуба из Бергамо. «Аталанта» будет предельно мотивирована и уверенно обыграет аутсайдера чемпионата, ведь вплотную к четвёртому месту подобралась «Рома», а значит, вся борьба за Лигу чемпионов ещё впереди», — сказал Непомнящий.



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