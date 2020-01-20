«Аталанта» – СПАЛ: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» – СПАЛ.
Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 1.89.
«Здесь все очевидно. На поле выйдет самая результативная команда чемпионата против команды, которая за 20 туров забила всего 12 мячей. СПАЛ в самом низу, я бы сказал даже, на самом дне. При всем этом у команды Леонардо Семпличи оборонительный вариант игры. Конечно, СПАЛ в игре с «Аталантой» сможет разве что зажаться.
Кстати, нельзя сказать что СПАЛ пропускает много. Он редко позволяет себя по-настоящему громить. В данном случае у меня есть опасения, что «Аталанта» сможет устроить самый настоящий разгром. Но в том, что «Аталанта» забьет достаточно, чтобы убедительно выиграть у себя дома, сомневаться не приходится. Эта команда забивала пять мячей «Парме», пять мячей отправляла в ворота «Милана» у себя дома. У «Аталанты» сейчас все в обойме: Гомес, Сапата, Иличич. «Аталанта» будет хороша в атаке. Она всегда хороша, когда есть команда, которая закупоривается в обороне и которую можно возить с помощью комбинаций и очень агрессивной игры.
В этом матче я хочу взять вот такой пограничный вариант: победа «Аталанты» с форой (-2). В два мяча она выиграет, ну а если нет — расход. При победе в три мяча вы забираете свои деньги», — сказал Шнякин.
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