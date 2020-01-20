Эксперты: назвали шансы боя-реванша Макгрегора с Мейвезером

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о проведении боя-реванша против бойца ММА Конора Макгрегора. Мейвезер опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграме» постер с надписью «Мейвезер — Макгрегор — 2, 2020».



Букмекеры принимают ставки на то, что такой бой состоится. Поставить на то, что спортсмены проведут реванш в 2020 году, можно с коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что боя не будет. Таким образом, вероятность боя по оценке аналитиков — 50%.



19 января Конор Макгрегор в рамках турнира UFC 246 за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне.



26 августа 2017 года Флойд Мейвезер в бою про правилам бокса нокаутировал Макгрегора в 10-м раунде.



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