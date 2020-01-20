Мэдисон Киз — Дарья Касаткина: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Мэдисон Киз — Дарья Касаткина в первом круге Australian Open — 2020.



Cтавка: Касаткина возьмет минимум 7 геймов за 1.70.



«Когда я говорила о неудачном жребии для россиянок, то имела в виду и Дарью Касаткину. Ужасно сложился для неё прошлый сезон. Начало нынешнего не отличается в лучшую сторону. Она уже в конце седьмого десятка рейтинга, а тут ей достаётся в соперники человек, с которым она ничего не могла сделать даже в своей лучшей форме.



Счет личных встреч — 6-0 в пользу Мэдисон Киз. И только раз удалось россиянке выиграть партию.



Мне сложно сказать, с чем связан такой провал Касаткиной. Возможно, не удалось хорошо подготовиться к прошлому сезону, пошли поражения, а потом уверенность исчезла. И сейчас Касаткина не может снова поверить в себя, свой специфический теннис.



Но это стартовый раунд. Касаткиной терять нечего. Киз понимает, что фаворит, а в таких ситуациях частенько Мэдисон начинает нервничать на ровном месте и много ошибаться.



Я думаю, что ошибки Киз позволят Касаткиной набрать какие-то геймы. Больше 6,5 по силам ей взять. Киз в целом будет понимать, что всё равно дожмёт соперницу», — сказала Чакветадзе.



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