«Сибирь» – «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Трактор».



Ставка: победа «Сибири» за 1.85.



«Ожидаю от этого матча борьбы, обеим командам будет непросто. «Трактор» в последнее время улучшил свою игру и результаты, например, меня удивила победа челябинцев над «Металлургом». Правда, если говорить о шансах «Трактора» на попадание в плей-офф, то я думаю, что у Челябинска очень мало шансов. На старте сезона «Трактор» плохо играл и набрал очень мало очков, а сейчас будет сложно попасть в первую восьмёрку команд Восточной конференции.



«Сибирь» выиграла пять последних матчей чемпионата, и поэтому новосибирцы для меня фавориты предстоящей игры. «Сибирь» сейчас набрала ход, показывает качественный хоккей, так что команда Николая Заварухина продолжит победную серию, тем более что она играет на своём льду, да и соперник вполне ей по силам.



Между собой в этом сезоне команды сыграли два раза, и в этих матчах было мало заброшенных шайб. Сейчас они забросят больше трёх шайб и «Сибирь» выиграет в основное время», — сказал Вуйтек.



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