«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 3.10.



«Несмотря на то что плотность команд в таблице Восточной конференции продолжает оставаться довольно высокой, у «Нефтехимика» практически не остаётся шансов попасть в заветную зону плей-офф. «Маленьким татарам» осталось провести в регулярном сезоне 14 матчей, отставание от восьмого места внешне вроде бы небольшое – пять очков. Но текущая динамика результатов нижнекамцев это отставание хоть и чуть-чуть, помаленьку, но увеличивает. И два домашних поражения, которые «Нефтехимик» потерпел перед «Звёздной паузой», никак не настраивают на позитивный лад. А тут тебе «Автомобилист», который опять легко дышит, опять по площадке летает, уже выбрался в верхнюю четвёрку Востока и выиграл три из четырёх последних матчей, в том числе, на минуточку, и у ЦСКА.



Тут ещё статистика личных встреч наносит «Нефтехимику» практически контрольный в голову. Последнюю победу над «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ «маленькие татары» одержали в ноябре 2018-го. После чего потерпели шесть поражений подряд, в том числе два уже в текущем сезоне.



В общем, как говорил в известном фильме герой Станислава Садальского: «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина». И тренд сейчас таков, что «Нефтехимику» ловить с «Автомобилистом» нечего. Нет, я, конечно, не против играющих на прерывание серий, особенно длинных. Но в данном случае, думается, это всё-таки не тот вариант. Потому что «Автомобилист» победит, конечно же, в основное время, да ещё с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.



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