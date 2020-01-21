«Челси» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на матч АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Четвёртая команда в турнирной таблице примет 10-ю. 18 января команды провели матчи предыдущего тура, поэтому я хочу остановиться именно на них, ведь времени прошло совсем ничего.



“Челси” играл с “Ньюкаслом”. Понятно, что у себя дома “Ньюкасл” не дал победить и “Манчестер Сити”, но к матчу с “Челси” они подошли не в лучшей для себя форме — ничья с “Вулверхэмптоном” скрасила безвыигрышную серию. Ничья была бы и в матче с синими, если бы на последних минутах “сороки” не забили. Конечно же, теперь коллектив Фрэнка Лэмпарда будет рвать и метать, ведь им обидно за такое досадное поражение. Можно было бы поставить на “Челси”, учитывая их мотивацию, но делать это я не буду.



Как сыграл “Арсенал”? Для “канониров” сезон проходит неудачно, и болельщики хотели бы поскорее забыть этот год. Тем не менее они сыграли вничью с командой из первой шестёрки. Речь идёт о “Шеффилд Юнайтед”. Лондонцы не сумели одержать победу. Можно сказать про “Арсенал”, как и про “Челси”, что им недостаточно забить один мяч для победы, так как защита точно что-то пропустит.



Если для “Арсенала” сезон провальный, то “Челси” хоть и скачет по волнам, но занимает лигочемпионское место. В первом круге они сыграли 29 декабря. “Арсенал” долго вёл, “Челси” долго отыгрывался, но в итоге победил со счётом 2:1. Виллиан продемонстрировал великолепную игру, а Лэмпард сделал чёткие замены. Чем закончится матч второго круга?



Я обращу ваше внимание на то, что оборона у обоих клубов играет очень неудачно. С другой стороны, атакующий потенциал, также у обоих клубов, очень серьёзный. Из этого и буду исходить — тотал больше 2.5 за 1.70», — сказал Гусев.

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