ЦСКА – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.80.
«Это уже пятая встреча этих команд в текущем регулярном чемпионате, и сейчас по победам счёт 3-1 в пользу ЦСКА. Матч пройдёт в Москве, где СКА очень редко побеждает, поэтому московские «армейцы» в этой игре фавориты. У ЦСКА сейчас форма лучше, чем у СКА: москвичи показывают качественный хоккей, да и история личных встреч показывает, что ЦСКА на своей площадке регулярно обыгрывает гостей из Санкт-Петербурга.
Конечно, не будет лёгкой победы для ЦСКА, обеим командам нужны очки, чтобы укреплять своё положение в таблице, но у команды Игоря Никитина более сильный подбор игроков, и поэтому я отдаю им преимущество. В двух личных противостояниях в этом сезоне СКА не сумел забросить ни одной шайбы в ворота ЦСКА, и в этой игре я также не жду от команды из Санкт-Петербурга больше одной шайбы. ЦСКА очень хорошо действует в обороне, и в целом у московских «армейцев» сбалансированная игра и уверенно действует вратарь», — сказал Вуйтек.
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