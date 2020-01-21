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ЦСКА — СКА: прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: 3-й период самый результативный за 3.50.

«Большой матч нас ожидает в КХЛ, ЦСКА – СКА, «армейское» дерби. Команды миллион раз играют между собой в этом сезоне, и вот очередная серия. В Санкт-Петербурге было скучно и скупо на голы – 1:0. Вспоминать тот матч не очень хочется – антураж фантастический, открытый лёд, но хоккей подвёл. Я думаю, что здесь всё будет немного по-другому, потому что команды сейчас отдохнули. Мне кажется, что они побегут, и побегут круто.

СКА в последнее время играет результативно, очень хорошо играет молодое звено СКА, большая ротация, что у одних, что у других. Хороший и быстрый хоккей нам обеспечен. Полагаю, что будет много заброшенных шайб. Много шайб бывает, когда вратари устают, а вратари устают когда? В третьем периоде. Поэтому самым результативным будет третий период. «Обе забьют в третьем периоде» смотрится тоже очень даже ничего», — сказал Казанский.

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