«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и обе забьют за 2.75.
«АПЛ вновь в центре нашего внимания – турнир, где есть «Ливерпуль» и все остальные соперники. Последнее относится даже к такому клубу, как «Манчестер Сити». Команде Гвардиолы играть в этом туре на выезде против «Шеффилда». «Шеффилд» сыграл вничью в последнем туре, «Манчестер» тоже. Но это были разные матчи. «Шеффилд» мог проиграть «Арсеналу», но сумел показать все свои козыри, все свои сильные качества и за счёт этого добыл ничью против «канониров», а «Манчестер», можно сказать, упустил победу.
Несмотря на то что «Шеффилд» дома играет достойно, несмотря на то что команда в последних турах выглядит очень приемлемо для этого подбора игроков, я уверен, что «Манчестер Сити» своё в этой игре возьмёт, пусть команда Гвардиолы и мотивирована не так, как раньше.
Если посмотреть на линию, которую даёт БК ФОНБЕТ, то обе забьют и «Манчестер Сити» победит — такая ставка имеет очень высокий коэффициент 2.75. Мне кажется это наиболее верным исходом этого противостояния. Предлагаю поставить именно на это. Думаю, что «Шеффилд» один гол в ворота горожан сумеет реализовать, как это было в последнем домашнем матче этого клуба с «Манчестер Сити», — сказал Казаков.
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