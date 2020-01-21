«Челси» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал».



Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 1.90.



«Главный матч ближайшего тура английского чемпионата — встреча «Челси» и «Арсенала». Совсем недавно они выходили на поле, бились друг с другом. Это тот редкий случай, когда первая игра действительно может дать возможность оттолкнуться от неё перед ответным матчем.



Дело в том, что у «Арсенала» уже тогда был Микель Артета. Мы помним, что первый тайм удался его команде. Во втором уже «Челси» имел преимущество. «Арсенал» по-прежнему не слишком стабильно проводит матчи. Часто бывает, что в первом тайме «Арсенал» забивает, ведёт, но потом позволяет соперникам отыграться. В случае с «Челси» и вовсе коллектив Франка Лэмпарда смог победить, воспользовавшись сперва ошибкой Лено, а потом забив ещё один мяч.



Я думаю, что в новом матче «Челси» и «Арсенала» на «Стамфорд Бридж» тоже будут качели. Не будет ситуации, когда от и до доминирует одна команда. «Арсенал» пока ещё не показывает готовности поступать таким образом. «Челси» в домашних матчах часто доминирует, но не добивается результата, получая голы в свои ворота в результате контратак. Так часто происходит, когда к ним приезжает соперник с целью закрыться и попытаться наказать. Не факт, что «Арсенал» будет именно на этом настаивать, у них разнообразные варианты ведения атаки.



О потерях. Обамеянг будет отсутствовать, но Мартинелли не в плохой форме. У «Арсенала», на мой взгляд, есть проблемные зоны — это фланги обороны. Учитывая травмы большой группы футболистов, когда выходит Сака и Найлз, прикольный и универсальный игрок, но надёжности это не даёт. А вот у «Челси» могут действовать как раз фланговые игроки. Лэмпард в первом матче понял, что он сделал не так. Если проанализировать игру, то вы заметите, что замена была уже в первом тайме, которая «Челси» помогла изменить ход того матча. Я думаю, что сейчас Лэмпард будет действовать иначе с точки зрения тактики.



Могут быть качели. Второй тайм окажется решающим. Я думаю, что именно во втором тайме тотал больше 1.5 вполне может быть пробит. Причём усилиями обеих команд. Это и есть мой прогноз с коэффициентом 1.90», — сказал Гутцайт.



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