ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — СКА.



Ставка: победа СКА с учетом ОТ за 2.70.



«В противостоянии «армейских» коллективов Москвы и Санкт-Петербурга в последнее время сложились две ярко выраженные тенденции противоположного типа (хочется даже написать «взаимоисключающего», но исключать там нечего). В плей-офф (а оно у нас без серии ЦСКА – СКА обычно в финале Западной конференции не обходится) побеждают исключительно хозяева. Скажем, в прошлом сезоне соперники сыграли все семь матчей, а москвичи вышли в финал Кубка Гагарина, а потом и взяли сам кубок лишь благодаря преимуществу своей площадки, на которой победили СКА четыре раза.



А вот в регулярном сезоне картина прямо противоположная. Она начала складываться ещё в прошлом сезоне и упрочилась в четырёх «междусобойчиках» сезона нынешнего. То есть в регулярных чемпионатах вот уже пять матчей подряд выигрывают исключительно гости. И почему бы столь красивому тренду не продолжиться дальше?



Поэтому нет никакого смысла разбираться в тренерский хитросплетениях, взвешивать лазареты и измерять суммарную мощность вратарских бригад. Тенденция – штука суровая. Конечно, рано или поздно любая тенденция накрывается медным тазом, но когда появится первый человек, умеющий точно определять этот момент, он совсем назовёт нищебродами Билла Гейтса и султана Брунея. А пока следим за тенденцией и предсказываем гостевую победу СКА, скорее всего даже в основное время с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.



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