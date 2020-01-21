Во сколько играют «Челси» — «Арсенал», где смотреть и какой прогноз

В центральном матче 24-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Арсенал». Встреча начнётся в 23:15 мск. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на «ОККО Спорт».



Прогноз «Чемпионата»: «Арсенал» не проиграет за 2.18.



Букмекеры считают фаворитом синих. Аналитиков можно понять. Встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж», где подавляющее большинство болельщиков будет поддерживать хозяев поля. Кроме того 29 декабря 2019 года «Челси» на выезде одолел «Арсенал» в рамках 20-го тура со счётом 2:1. Поставить на успех команды Фрэнка Лэмпарда можно за 1.78, но мы предпочтём иной вариант.



С коэффициентом 2.18 можно проверить Х2 на «Арсенал». Уже упомянутое поражение от «Челси» остаётся для Артеты единственным на посту главного тренера «канониров». В пяти других поединках Обамеянг и компания трижды выдали 1:1, а ещё в двух случаях победили с сухим счётом.



В прошлом лондонском дерби между «Арсеналом» и «Челси» победа синих не стала отражением происходящего на поле. «Канониры» провели блестящий первый тайм, а затем спокойно сушили игру. Беда пришла, откуда не ждали. Занимающий второе место в нынешнем сезоне Премьер-лиге по числу спасений Лено допустил грубейшую ошибку, а дальше парни Фрэнка Лэмпарда дожали противника.



Артета зарекомендовал себя в качестве обучаемого специалиста, умеющего делать выводы. Испанец постепенно внедряет свою философию в клуб, а игроки всё лучше понимают требования главного тренера. Нет никаких сомнений, что на этот раз «Арсенал» ещё лучше подготовится к «Челси» с тактической точки зрения.



Синие неудачно выступают в родных стенах в Премьер-лиге. За 11 матчей на своём поле у «Челси» 17 очков — это лишь девятый результат на текущий момент. Приезжающие на «Стэмфорд Бридж» команды отдают инициативу, а молодёжь Лэмпарда порой испытывает трудности в позиционном нападении и возвращении мяча назад после потерь.



Даже без дисквалифицированного Обамеянга в распоряжении Артеты остаётся достаточно число шустрых исполнителей в группе атаки. «Челси» придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, что снизит наступательный потенциал хозяев. В лондонском дерби игра пойдёт на три результата, поэтому Х2 за 2.18 похоже на валуй.



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