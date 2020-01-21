«Челси» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру 24-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в 24-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.30.
«Лондонское дерби «Челси» — «Арсенал». Не так давно команды встречались, и «Челси» добился успеха на поле соперника. К сожалению, приходится это говорить, но «Челси» и «Арсенал» — не гранды английского футбола прямо сейчас. Так сложилось. И последний тур это показал. «Арсенал» сыграл вничью, «Челси» вообще проиграл «Ньюкаслу».
У «Арсенала» были победы над «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» в кубковой встрече. Ну а так вирус ничьих — четыре за последнее время, причём нерезультативные. Меняется «Арсенал» в последнее время, больше внимания уделяется обороне.
У «Челси» состав пока не позволяет постоянно вести атакующую игру. Из последних восьми игр шесть было низовых. Кроме 3:0 с «Бернли» и победы над «Арсеналом» 2:1, все игры были с низкой результативностью.
«Арсенал» сейчас не побежит атаковать. Для меня это очевидно. «Челси» будет владеть мячом, но не думаю, что будет иметь ряд моментов. Я бы рискнул поставить на то, что будет забито меньше 2,5 мяча. Сама игра на три результата. Не исключаю, что «Арсенал» забьёт и сохранит преимущество. Далеко не всегда «Челси» удаётся отыгрываться, если он пропускает первым», — сказал Титов.
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