«Ювентус» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2019/20 «Ювентус» — «Рома».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.71.



«Кубок Италии, матч «Ювентус» — «Рома». Очень интересная встреча — у «Юве» мотивация выиграть все три турнира в этом году, а «Рома» всегда была кубковой командой.



Я думаю, что игра будет обоюдоострой. Понятное дело, что «Ювентус» фаворит, команда обладает сильнейшим в Италии составом, у него довольно качественная игра на этом отрезке сезона. «Ювентус» должен выигрывать, но у него есть большая проблема – практически в каждом матче он пропускает. Зная атаку «Ромы», думаю, что она забьёт. Мой прогноз на эту встречу – тотал больше 2,5. Думаю, что это вполне реально», — сказал Арустамян.



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