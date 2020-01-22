Фигурное катание. ЧЕ-2020. Мужчины: прогноз Эммы Гаджиевой

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист, ведущая телеканала «Матч! Страна» Эмма Гаджиева сделала прогноз на выступления мужчин на чемпионате Европы — 2020.



Ставка: победа Кевина Эймоза за 3.00.



«Соревнования в Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию откроют мужчины. Очень интересно посмотреть, кто станет новым лидером континента, потому что безоговорочный победитель чемпионатов Европы испанец Хавьер Фернандес завершил карьеру в прошлом сезоне. Он выиграл и в прошлом сезоне. Сейчас у всех ребят, которые находятся в Граце, есть шанс стать новым лидером континента.



Очень приятно, что среди претендентов есть российские ребята. Но у них есть конкуренты.



Что говорят букмекеры? Они больше ставят на французского фигуристка Кевина Эймоза. На его победу в короткой коэффициент 3,20. На победу Димы Алиева — 3,50, на Сашу Самарина — 3,70. Дальше идут итальянский фигурист Маттео Риццо и грузин Морис Квителашвили. В принципе, я согласна, что это основные претенденты. Но я бы не выбрасывала из борьбы Алексея Быченко, фигуриста из Израиля.



Мне кажется, что по итогам короткой лидером может стать Дмитрий Алиев. У него замечательная короткая программа. И он может обойти Самарина, у которого самый серьёзный технический набор в короткой на этом ЧЕ.



Что касается итогов, то соглашусь с букмекерами. Уж очень хорош Кевин Эймоз, и он является бронзовым призёром финала Гран-при, который проходил в Турине. Проиграл он только великому Ханю и потрясающему Чену. На победу Эймоза коэффициент 3.00, на Алиева — 4.00, столько же на Самарина. Мне кажется, француз будет первым, следом два россиянина. Но не сбрасываем со счетов Риццо и Квителашвили», — сказала Гаджиева.



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