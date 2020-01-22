Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: на каком канале смотреть, какой прогноз

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме того, Первый канал покажет впрямую выступления сильнейших фигуристов.



Сборная России имеет максимальную квоту во всех видах программы. В женском одиночном катании выступят призёры национального первенства Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. В мужском катании страну представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Наконец, в танцах на льду Россию представят дуэты Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.



22 января пройдет короткая программа у мужчин и в соревнованиях спортивных пар. У мужчин, по оценке букмекеров, фаворит турнира — француз Кевин Эймоз. Поставить на его итоговую победу можно с коэффициентом 3.20. Высоки и шансы россиян: сделать ставку на Александра Самарина можно за 4.00, а на Дмитрия Алиева — за 4.50.



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