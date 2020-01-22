«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» примет «Бернли». Встреча начнётся в 23:15 мск.



Букмекеры считают явным фаворитом поединка «Манчестер Юнайтед». На наш взгляд, аналитики переоценивают текущее состояние команды Сульшера. Эксперты дают 1.43 на чистую победу хозяев, что позволяет проверить Х2 на «Бёрнли» с коэффициентом 3.13. Даже поле на «Олд Траффорд» больше на руку бордовым, чем «красным дьяволам», но об этом чуть ниже.



У «Манчестер Юнайтед» четыре победы подряд над «Бёрнли» на выезде, а вот дома ситуация абсолютно парадоксальная. В трёх последних сезонах «красных дьяволы» не могут обыграть бордовых на «Олд Траффорд». После 0:0 в октябре 2016 года последовали 2:2 в 2017 и в 2019. Разве нынешняя команда Сульшера сильнее предыдущих версий самих себя, чтобы рассчитывать на успех?



«Манчестер Юнайтед» неплохо выглядел на «Энфилде» на фоне «Ливерпуля», но столь принципиальное противостояние отняло много сил, а результат так и не был достигнут. Из-за травмы не сыграет Рашфорд, всё ещё в лазарете Погба. Сульшеру пришлось взвалить креатив на плечи Маты, но молодые партнёры чаще всего не понимают хитрых замыслов испанца.



С соперниками из топ-4 нынешнего сезона Премьер-лиги у «Манчестер Юнайтед» три победы, ничья и одно поражение. С командами, которые идут ниже, у «красных дьяволов» по шесть исходов каждого типа. Против признанных грандов Сульшеру гораздо проще выстраивать футбол, чем в битвах с середняками и аутсайдерами.

На «Олд Траффорд» «Бёрнли» спокойно отдаст инициативу и будет наблюдать за мучениями «Манчестер Юнайтед» в позиционном нападении. «Красные дьяволы» забили 36 голов в текущем розыгрыше АПЛ, а у Рашфорда по системе «гол+пас» 18 баллов — ровно половина от командных успехов.



Марсьяль и Джеймс уступают своему английскому одноклубнику, а Гринвуд слишком сырой и не обладает необходимой стабильностью. Разумеется, «Манчестер Юнайтед» остаётся фаворитом на домашнем поле со скромным «Бёрнли», но 3.13 на Х2 в данных обстоятельствах выглядят слишком заманчиво. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!



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«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Прогноз: без Рашфорда Сульшер сядет в лужу У «красных дьяволов» по шесть побед, ничьих и поражений против команд, не входящих в топ-4 АПЛ.