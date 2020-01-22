«Юнионстас де Саламанка» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Юнионстас де Саламанка» — «Реал Мадрид» в 1/16 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: «Реал» выиграет и не пропустит за 1.75.



«Где, как мне кажется, борьбы в кубковом противостоянии не будет, так это в противостоянии «Юнионстас» — «Реал». Команда из Саламанки у себя на скромном стадиончике будет принимать мадридский «Реал». Стадион вмещает всего 3000 болельщиков.



История команды «Юнионстас» небогатая. Пока в своей группе в Сегунде B он идёт на 16-м месте — 10 поражений уже. Но серия перед «Реалом» неплохая.



Вряд ли «Юнионстас» может на что-то здесь рассчитывать. Приезд «Реала» — это уже праздник, событие. Мы видели, как радовались игроки этого клуба, что к ним приедет сам мадридский «Реал». Понятно, что «Реал» будет играть смешанным составом, но что-то своё забьёт и вряд ли пропустит.



Я бы взял победу «Реала» всухую за 1.75. Непростой будет матч на небольшом стадионе. Но, думаю, выиграют, не вспотев», — сказал Генич.



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