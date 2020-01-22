«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «МЮ» — «Бёрнли».
Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и обе забьют за 2.90.
«Манчестер» неплохо смотрелся против «Ливерпуля», но не сумел выиграть, как и многие другие. Эти команды в настоящий момент, конечно, разного уровня, но «МЮ» борется за Лигу чемпионов. Конкуренты начинают терять очки — это хороший шанс для манкунианцев.
«Бёрнли» здорово смотрелся против «Лестера». Команда действительно очень цепкая и колючая, но сложно поверить в то, что два матча с сильными клубами английской Премьер-лиги «Бёрнли» сумеет провести на высоком уровне.
Поэтому ставка на победу «Манчестер Юнайтед». Также ставлю на то, что оба клуба забьют — она мне кажется, опять же, вероятной. Пусть «МЮ» против «Бёрнли» в последнее время играет достаточно часто вничью, мне кажется, что сейчас это не тот случай. Вообще, вничью соперники не играли давно, и в этом матче, я думаю, это тоже не произойдёт», — сказал Казаков.
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