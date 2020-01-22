«Логроньес» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Логроньес» — «Валенсия» в 1/16 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.92.



«Логроньес» лидирует в Сегунде B, в группе, где играет соперник «Реала» «Юнионстас». Команда много забивает и мало пропускает. Дома «Логроньес» будет играть с «Валенсией», которая выглядит бедово. После перерыва победили «Эйбар» 1:0 со скрипом, потом поехали в Саудовскую Аравию на Суперкубок, пропустили три от «Реала», затем ещё 4 мяча получили от «Мальорки». Это болезненный удар.



Впереди игра с «Барселоной» у «Валенсии». Возможно, о нём больше сейчас думает «Валенсия».



Здесь кубковая игра. Селадес может выпустить смешанный состав против соперника, который редко в нынешнем сезоне проигрывает и уже два раунда прошёл. «Валенсии» будет тяжело. У «Логроньеса» поле вполне достойное, стадион вмещает под 16 тысяч. Здесь может качнуться в ту или иную сторону.



Я бы взял вариант «2-3 гола в матче» за хороший коэффициент 1,92. «Валенсия» неумело играет в обороне, пропускает, но в атаке может что-то придумать. Вижу вариант, при котором будет 2:0, 2:1, 1:1 или же 3:0 в пользу гостей», — сказал Генич.



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