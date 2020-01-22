«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Испании сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» – «Эспаньол».



Ставка: победа «Реала Сосьедад» во 2-м тайме за 1.95.



«Прежде всего «Эспаньолу» нужно думать о Ла Лиге. Последний матч они выиграли у «Вильярреала», сократив отставание от спасительной 17-й строчки до шести очков. Поэтому закладываемся на то, что состав у каталонцев может быть не основной.



«Сосьедад» разгромно уступил «Бетису» (0:3) в чемпионате, но ситуация у них в таблице всё равно достаточно хорошая – шестое место и четыре очка до зоны ЛЧ. Для басков может быть важно не только сохранить свои позиции в лиге, но и сделать шаг вперёд в имиджевом развитии, дойдя как можно дальше в Кубке.



Игра будет крайне любопытной, после поражения хозяева должны иметь больше мотивации, тем более на родном стадионе», — сказал Гратакос.



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