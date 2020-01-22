«Эльче» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» — «Атлетик» в 1/16 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: «Атлетик» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«Атлетик» — команда куражная, кубковая. В последнее время команда Гаиски Гаритано подхватила вирус ничьих, если мы говорим о чемпионате Испании. В последних пяти встречах четыре ничьи и одно поражение. Это, конечно, не то, на что рассчитывает баскский клуб в Примере.



Но на прошлой стадии Кубка Испании «Атлетик» легко и уверенно с соперником расправился — 4:0, дубль на счету крайнего защитника Андера Капы.



Здесь с «Эльче» будет посложнее. Команда идёт в середине таблицы Сегунды. На девятом месте «Эльче», разница 29:26. Это не так много. Лидер Сегунды «Альмерия» пропустила 23 мяча.



Думаю, здесь будет настоящий кубковый матч, много единоборств, фолов. «Эльче» не так давно играл в Примере — четыре года назад. В последний раз, когда «Атлетик» туда приезжал, то выиграл 3:2. Волевая победа. Жонатас, игравший тогда за «Эльче», два мяча забил. У «Атлетика» забивали Сан-Хосе и Иньяки Уильямс. Ещё свежа память.



В одной встрече может быть всё. Это Кубок Испании. Могут быть сюрпризы. «Эльче» упрётся. В шести последних матчах пять были низовыми. У «Атлетика» и с результатами не здорово, и с результативностью. 21 мяч за 20 туров — это мало. Жду тяжёлого кубкового матча, единоборства, минимума моментов. «Тотал меньше 2.5 мяча» за 1.7. Но можно и усилиться — «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.9», — сказал Генич.



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