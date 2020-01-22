«Тоттенхэм» — «Норвич»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.45.



«В этом сезоне “Норвич” сыграл на ноль только три матча. Причём два из них против “Борнмута”, который не менее проблемный, чем сам “Норвич”. Этот сезон для коллектива Эдди Хау явно хуже, чем все предыдущие, которые команда проводила в английской Премьер-лиге. Так что просто невозможно говорить о том, что “Норвич” может уехать домой без пропущенного мяча от одной из некогда лучших команд дивизиона.



Хоть “Тоттенхэм” будет и без Кейна, которому недавно сделали операцию, но всё равно лондонцы будут фаворитами. Они будут играть на своём поле. Команда Моуринью в игре с “Ливерпулем” показала, что способна создавать моменты даже при плотной обороне соперника. А у “Норвича” плотной обороны вообще нет. У гостей совершенно другие принципы построения игры. “Норвич” даёт своим оппонентам создать множество моментов, а когда хозяева будут доминировать и владеть мячом, это обязательно выльется в количество забитых мячей.



Если “Тоттенхэм” просто сыграет надёжно в обороне, то победа у хозяев будет в кармане, ведь забьют они точно достаточное количество мячей. Это и есть мой прогноз на эту игру — победа “Тоттенхэма”. В этот раз коэффициент позволяет играть без рисков на тоталы и форы. У кого-то есть мнения, что команда Моуринью не сможет взять три очка?» — сказал Гутцайт.

«Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз: Пукки и Сон не станут тратить время на раскачку У «Тоттенхэма» нет Гарри Кейна и голов, но «канарейки» пропускают больше всех в АПЛ.