ЧЕ-2020. Спортивные пары: прогноз Эммы Гаджиевой на выступления спортивных пар

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист, ведущая телеканала «Матч! Страна» Эмма Гаджиева сделала прогноз на выступления спортивных пар на чемпионате Европы—2020.



Ставка: победа Бойковой/Козловского за 2.00.



«В первый соревновательный день чемпионата Европы в борьбу вступят и спортивные пары. Здесь даже по коэффициентам, которые нам предлагают букмекеры, мы видим, что за первое место будут бороться две российские пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Коэффициенты на них очень близки, а на остальных — очень высоки, даже на Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые, я уверена, будут в тройке. Вообще, наши пары из Граца могут, должны и привезут три медали, займут весь пьедестал.



Действующие чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре не выступают по некоторым пикантным причинам. Они пропускают сезон.



Что же касается результатов, то, на мой взгляд, короткую программу выиграют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а вот в итоге… Честно говоря, нужно видеть, в каком сейчас техническом и эмоциональном состоянии находятся Тарасова и Морозов. Они в этом сезоне сменили тренера. На каждом старте они показывали, что идут по нарастающей, что катаются более уверенно. И это было видно на чемпионате России.



Но тем не менее я думаю, что чемпионами Европы впервые в своей карьере станут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На их победу коэффициент 2.00. На Тарасову и Морозова можно поставить за 2.20. Разница небольшая. А вот на Павлюченко и Ходыкина уже 10.00», — сказала Гаджиева.



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