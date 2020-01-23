Фигурное катание. ЧЕ-2020: прогноз Эммы Гаджиевой на танцы на льду

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист, ведущая телеканала «Матч! Страна» Эмма Гаджиева сделала прогноз на выступления танцевальных пар на чемпионате Европы — 2020.



Ставка: победа Пападакис/Сизерона за 1.22.



«Танцы на льду — единственный вид, где победитель известен заранее. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Пападакис и Сизерон не выиграли свою шестую золотую медаль первенства Европы. Может быть, звезда с неба должна упасть рядом с катком.



В победе французов уверены даже букмекеры. Коэффициент на их победу что в короткой программе, что во всём турнире лишь 1,22. К примеру, коэффициент на победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова 5,0, а Александры Степановой и Ивана Букина — 10,0.



Я искренне продолжаю считать, что наши танцевальные дуэты способны бороться с французским, но, как показывают этапы Гран-при, судьи словно не видят ошибок, помарок, которые совершают Габриэлла и Гийом. Вместо того чтобы ставить минусы за сорванные твиззлы, они им ставят плюсики. Но, как говорится, бог им судья. Судьям!



Выиграют чемпионат Европы французы, серебро и бронза будут у российских танцевальных дуэтов», — сказала Гаджиева.



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