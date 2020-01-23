ЧЕ по фигурному катанию 2020: на каком канале смотреть, ставки и коэффициенты

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме того, Первый канал покажет выступления сильнейших фигуристов.



Расписание чемпионата



22 января

13:30 мск. Мужчины, короткая программа.

21:15. Спортивные пары, короткая программа.



23 января

14:00. Танцевальные пары, ритм-танец.

20:30. Мужчины, произвольная программа.



24 января

13:30. Женщины, короткая программа.

21:00. Спортивные пары, произвольная программа.



25 января

15:25. Танцевальные пары, произвольный танец.

20:30. Женщины, произвольная программа.



26 января

16:25. Показательные выступления.



Во второй день турнира в борьбу вступят танцевальные дуэты. Явные фавориты — французская пара Пападакис/Сизерон, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.20. По оценке букмекеров, у российских пар есть все шансы выступить хорошо. Вероятность триумфа дуэта Синицина/Кацалапов эксперты оценили коэффициентом 5.50, а на Степанову и Букина можно сделать ставку за 15.00.



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