ЧЕ по фигурному катанию — 2020: расписание, где смотреть, какие прогнозы

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме того, Первый канал покажет выступления сильнейших фигуристов.



Расписание чемпионата



22 января

13:30 мск. Мужчины, короткая программа.

21:15. Спортивные пары, короткая программа.



23 января

14:00. Танцевальные пары, ритм-танец.

20:30. Мужчины, произвольная программа.



24 января

13:30. Женщины, короткая программа.

21:00. Спортивные пары, произвольная программа.



25 января

15:25. Танцевальные пары, произвольный танец.

20:30. Женщины, произвольная программа.



26 января

16:25. Показательные выступления.



23 января произвольные программы представят мужчины. После короткой программы лидирует чех Михал Бржезина. Вторым идёт россиянин Дмитрий Алиев, третьим — Артур Даниелян. Ещё один россиянин — Александр Самарин — занимает 13-е место. Алиев — фаворит чемпионата. Поставить на его итоговую победу можно с коэффициентом 1.60.