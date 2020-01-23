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Прогноз, ставки и коэффициенты на бой Кёртис Блейдс — Джуниор дос Сантос

Прогноз, ставки и коэффициенты на бой Кёртис Блейдс — Джуниор дос Сантос
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Рано утром 26 января по московскому времени в Роли (США) пройдёт главный бой турнира UFC FIGHT NIGHT 166 между Кертисом Блейдсом и Джуниором дос Сантосом. Начало боя запланировано на 4:00 мск.

Главный вопрос боя — не помешает ли дос Сантосу нога, которую он травмировал в октябре и был вынужден сняться с боя против россиянина Александра Волкова на турнире Fight Night 163 в Москве.

По оценке букмекеров, фаворит — Кертис Блейдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на успех дос Сантоса можно за коэффициент 3.00 (32%).

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