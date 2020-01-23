«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+1) за 1.72.



«Красные под руководством Юргена Клоппа проводят фантастический сезон. За 22 тура они потеряли всего лишь два очка, то есть один раз сыграв вничью. А ещё у них есть одна игра в запасе против “Вест Хэма”. Этот матч пришлось перенести, так как “Ливерпуль” отправился покорять клубный чемпионат мира. Если они сейчас лидируют с таким большим отрывом, то после матча с “молотобойцами” он увеличится ещё на три балла.



Но и “Вулверхэмптон” выступает весьма неплохо, ведь находится на шестом месте с 34 очками. Эти команды уже встречались в первом круге 29 декабря. Тогда “Ливерпуль” одержал тяжёлую победу благодаря единственному голу Мане. В предыдущем туре “волки” сумели на выезде обыграть “Саутгемптон” со счётом 3:2, уступая после первого тайма в два мяча. Это просто суперволевая победа. Но кто-то спорил с тем, что у самой португальской команды АПЛ есть проблемы с духом и характером?



Сложно представить, что “Вулверхэмптон” обыграет “Ливерпуль”. Но пофантазировать, мне кажется, стоит. “Вулвз” может доставить неприятности кому угодно, особенно у себя дома. Стоит рискнуть. Красные не могут весь год пройти без поражений. Теоретически, конечно, могут, но мы понимаем, что это скорее сказочный вариант, чем реальный. Рано или поздно Клоппу придётся оступиться, а проиграть “Вулверхэмптону” вообще не зазорно. Я ставлю на победу хозяев, но с форой (+1)», — сказал Елагин.



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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз: машину Клоппа «волкам» не остановить «Волки» проиграли «Ливерпулю» шесть последних матчей в АПЛ. Красные продлят рекордную серию.