«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.95.



«Нас ждёт крайне любопытный матч. «Вулверхэмптон» стремится влезть в зону Лиги чемпионов — это сверхмотивация. «Ливерпуль» играет в другом турнире, по сравнению с остальными командами Премьер-лиги. У него в активе только одна ничья, а все остальные победы. Я думаю, что «Ливерпуль» не позволит «Вулверхэмптону» прервать свою успешную серию. «Волки» проигрывают во всех последних матчах, но дома они играют неплохо.



Мне кажется, что в этой игре надо поставить на то, что будут забитые мячи в исполнении обеих команд. Также я бы рискнул поставить на ничью — здесь высокий коэффициент, потому что очень рискованная ставка. Мне кажется, что вариант «гости не проиграют» — слишком дёшево выглядит. Возможная же ничья может принести очень неплохие деньги, если вы любите рисковать. Сами взвешивайте все за и против», — сказал Казаков.



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