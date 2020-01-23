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Горячкина — Цзюй Вэньцзюнь: где играют, прогноз на матч за звание чемпиона мира

Горячкина — Цзюй Вэньцзюнь: где играют, прогноз на матч за звание чемпиона мира
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Завтра, 24 января, во Владивостоке россиянка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь проведут решающую партию за звание чемпионки мира по шахматам. После 12 партий счет в матче ничейный — 6:6, обладатель чемпионского титула определится на тай-брейке.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов дал свой прогноз на решающую партию чемпионского противостояния.

«Спортивный подвиг, наша талантливая молодая шахматистка проявила волю. На заказ выиграть в ключевой партии против действующей чемпионки мира — она большая молодец. Теперь предстоит лотерея, шансы равные — 50 на 50», — заявил Филатов.

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