Фигурное катание. ЧЕ-2020: прогноз Эммы Гаджиевой на выступления женщин

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист, ведущая телеканала «Матч! Страна» Эмма Гаджиева сделала прогноз на выступления женщин на чемпионате Европы — 2020.



Ставка: итоговая победа Щербаковой за 3.20.



«Что можно сказать наверняка? Золото из Граца увезёт фигуристка, чьё имя начинается на букву А. Это будет либо Алена Косторная, либо Анна Щербакова, либо Александра Трусова. Конкуренток у наших девушек на этом турнире нет, поэтому можно смело заявлять, что все три медали увезут девчонки из группы Этери Георгиевны Тутберидзе.



Что касается того, как они распределятся на пьедестале почёта, то давайте сначала посмотрим, что говорят букмекеры. Они верят в то, что короткую программу выиграет Алена Косторная, коэффициент 1,60. На победу Саши Трусовой коэффициент уже 4,00, а на победу Анны 4,50. Здесь я соглашусь, но я бы не делала такую большую разницу в коэффициентах, но, тем не менее, думаю, что Алена выиграет короткую программу.



Что касается итоговой турнирной таблицы, то здесь в таком порядке – Алена, Александра, Анна. Коэффициенты 2,60, 2,90 и 3,20 соответственно.



Хочу напомнить, что это дебютный чемпионат Европы для наших девчонок, и они сразу борются за золото. Я думала, что Саша Трусова, как человек до глубины души со спортивным характером, на чемпионате Европы должна взять реванш за не очень удачное выступление на чемпионате России. Скорее всего, она покажет всё, на что способна, прыгнет все свои четверные прыжки.



Но что-то букмекеры совсем не верят в победу двукратной чемпионки России. Аня показала блестящий прокат на чемпионате страны, мне кажется, что у неё большие шансы выиграть чемпионат Европы. Я бы поставила на победу Ани Щербаковой.



Я желаю всем нашим девчонкам чистых прокатов, пусть у них получится всё задуманное. Нам с вами любить фигурное катание и поддерживать наших спортсменов, несмотря ни на что!» — сказала Гаджиева.



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