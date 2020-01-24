Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию: на каком канале смотреть, прогнозы и ставки

С 22 по 26 января в австрийском городе Граце пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Кроме того Первый канал покажет выступления сильнейших фигуристов.



Расписание чемпионата



22 января

13:30 мск. Мужчины, короткая программа.

21:15. Спортивные пары, короткая программа.



23 января

14:00. Танцевальные пары, ритм-танец.

20:30. Мужчины, произвольная программа.



24 января

13:30. Женщины, короткая программа.

21:00. Спортивные пары, произвольная программа.



25 января

15:25. Танцевальные пары, произвольный танец.

20:30. Женщины, произвольная программа.



26 января

16:25. Показательные выступления.



В женском одиночном катании явные фавориты — российские фигуристки. Сделать ставку на успех Алёны Косторной можно с коэффициентом 2.70. На победу Александры Трусовой букмекеры предложили коэффициент 3.00, а на Анну Щербакову можно поставить за 3.20.



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